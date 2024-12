Juve Stabia, vittoria sul Sudtirol e testa al derby: "Partita molto attesa" I gialloblu ritornano in zona playoff: "Abbiamo stretto un patto con i tifosi. Ora la Salernitana"

Vittoria pesantissima. La Juve Stabia batte 2-1 il Sudtirol al Menti, chiude una striscia di sette partite consecutive senza successi e si riporta in zona playoff a quota 22 punti. Ad aprire i conti Candellone in apertura di match, prima del guizzo degli ospiti con il difensore Kofler. A dieci minuti però l’incursione vincente del difensore Bellich che fissa il punteggio sul 2-1 e permette ai gialloblu di tirare un grande sospiro di sollievo.

“Con questo successo abbiamo dato un valore inestimabile ai pareggi precedenti – ha raccontato mister Guido Pagliuca in conferenza stampa –. Alla vigilia della gara abbiamo stretto un patto con i tifosi della Curva Sud che ci hanno chiesto di far felice la città di Castellammare. Questa vittoria ci consente di ritrovare leggerezza, perché non vanno dimenticati che i risultati ottenuti non sono stati semplici da raggiungere. A volte si commette l’errore di dare per scontato delle partite da vincere. Siamo davvero orgogliosi dei 22 punti ottenuti sin qui, ora ci godremo questo successo e poi torneremo a lavorare con la determinazione di sempre”.

“Portiamo a casa una vittoria preziosa, davvero molto importante per noi, per la classifica, per l’ambiente – le parole di Giuseppe Leone -. Stiamo lavorando molto bene, per tanti è il primo anno in serie B e c’è bisogno anche di crescere. Sono focalizzato sul mio percorso e lavoro duramente per realizzarlo in un campionato molto più fisico, con un ritmo diverso. Derby? Ci godiamo la vittoria ma dalla prossima settimana penseremo ad una partita importantissima in un campionato complicato”.