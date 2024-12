Modena-Salernitana 1-1, Hrustic: "Periodo non facile, sto arrivando al top" L'australiano: "E' stata un'estate difficile, voglio ricambiare la fiducia del club"

Ajdin Hrustic ha commentato Modena-Salernitana 1-1: "Sono arrivato in estate senza aver fatto il ritiro e con tanti viaggi per le nazionali. Non è stato facile ambientarmi ma ora mi sento bene, sto recuperando la condizione ideale e sono sicuro che riuscirò a migliorare. Posizione? E’ un nuovo campionato per me ma sto cercando di adattarmi al meglio. Sto provando a rendere al massimo perché sto bene qui, è un club che mi piace e sono sicuro che tornerò ai livelli della mia esperienza in Germania e delle mie prestazioni in nazionale. A Salerno sto molto bene, voglio ricambiare la fiducia che mi è stata data.

Colantuono? E’ un calcio più diretto rispetto a Martusciello. Con la Carrarese abbiamo dimostrato le nostre qualità, oggi volevamo ripeterci con una vittoria non ci siamo riusciti anche per un avversario complicato. Ora però all’Arechi abbiamo due sfide che sono da vincere”.