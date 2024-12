Modena-Salernitana 1-1, Palumbo: "Granata occasione persa, quanti rimpianti" L'ex centrocampista: "A Salerno ho fatto molto poco per colpa mia: ero immaturo. Oggi pari amaro"

La legge dell'ex. Antonio Palumbo ha commentato Modena-Salernitana 1-1: "Ci tenevo a fare bene perché a Salerno ho fatto poco. E’ stata solo colpa mia, ero immaturo, troppo giovane. Nulla contro il club. Peccato davvero. Chiudiamo con un pari che lascia rimpianti perché abbiamo creato tanto e siamo stati colpiti da una squadra con qualità come la Salernitana. Ci hanno messi in difficoltà però siamo stati bravi nel rialzarci. Sul gol Defrel è stato bravissimo a darmi una grande palle. Sono contento del gol, speravo anche nella vittoria ma non ci siamo riusciti”.