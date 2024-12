Salernitana-Juve Stabia, quota 10mila spettatori ancora lontana: il dato Buone le risposte per le promo lanciate dal club

Risposta fredda. Salernitana-Juve Stabia non avrà il pubblico delle grandi occasioni. Colpa delle limitazioni ma anche di un termometro ambientale che al momento non registra numeri da capogiro. Elemento che si ripercuote sulla prevendita per il derby di domenica. Sono 3800 i tagliandi venduti, di cui appena 12 per il settore ospiti, frenato dall’impossibilità per i residenti nella provincia di Napoli di poter accedere all’Arechi. Superata la soglia degli 8mila spettatori, con quota 10mila che resta lontana.

Buone le risposte arrivate della promo attivate dal club: saranno 700 i bambini e i ragazzi studenti dei vari plessi scolastici di Salerno e provincia ad entrare gratuitamente nel settore Distinti, mentre sono 700 i tifosi che hanno sottoscritto la promo Double Christmas Pass.