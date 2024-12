Salernitana, l'ad Milan rassicura: "Impegno di Iervolino nel club continuerà" "Il patron è provato dalla vicenda ma pensa e ragiona sulle sorti della squadra e del club"

“Nessun pericolo per la Salernitana: il progetto triennale continua”. Maurizio Milan prova a rasserenare l’ambiente. In un’intervista a “La Città di Salerno” e "Il Mattino", l’ad fa chiarezza dopo la condanna a quattro anni di reclusione inflitta a Danilo Iervolino. “Il patron è provato dalla vicenda ma si continua a pensare e a ragionare di Salernitana. Lo abbiamo fatto anche giovedì sera a margine di un evento. Segue con grande interesse la squadra, è sempre molto informato. E soprattutto non si tirerà indietro dagli impegni presi. Lo conosco da 15 anni, so bene la sua rettitudine. Abbiamo fatto investimenti importanti: il Cda ha ratificato il via libera a 6 milioni di euro per coprire le spese, ne serviranno un totale di 15 tra adempimenti vari e anche in vista di gennaio.”.

Il discorso s’intreccia tra il presente e il futuro del club: “Abbiamo fatto degli errori e ne siamo consci. Ora stiamo lavorando duramente per non ripeterne più. Stiamo cercando di fare il meglio per assicurare alla Salernitana un futuro importante. Lavoriamo tutti insieme, dal presidente Busso al ds Petrachi per il bene del club senza alcuna frizione. Ci vorrebbe una bella vittoria domenica con la Juve Stabia per ritrovare il sorriso”.