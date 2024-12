Salernitana-Juve Stabia: derby in casa Artistico, "Ciccio" torna all'Arechi In Tribuna per il derby campano anche l'ex presidente Aliberti, invitato dall'ad Milan

Salernitana-Juve Stabia in programma domani pomeriggio sarà un derby speciale per Edoardo "Ciccio" Artistico. L'ex attaccante del cavalluccio marino, che con i suoi gol contribuì alla storica promozione in serie A nel campionato '97-'98, avrà il cuore diviso. In granata Artistico ha scritto pagine memorabili ed ancora oggi è tra i beniamini della tifoseria; tra le fila della Juve Stabia, però, c'è Gabriele Artistico, nipote che spera di ripercorrere la carriera dello zio. In estate, dopo aver segnato 12 reti con la maglia della Virtus Francavilla, è stato ingaggiato dalla Lazio che lo ha girato in prestito alla Juve Stabia, club con il quale ha esordito in B, segnando 2 reti in 14 partite. Edoardo Artistico domani tornerà all'Arechi per godersi da vicino il suo derby del cuore. In Tribuna potrebbe incrociare anche Aniello Aliberti, presidente della sua Salernitana che, a distanza di anni, tornerà allo stadio per una partita della Salernitana. Forte di un rapporto di amicizia con l'amministratore delegato Maurizio Milan, l'imprenditore vesuviano ha accettato l'invito della società. Per ora si tratterebbe soltanto di una visita di cortesia. Ma il futuro potrebbe riservare anche nuovi ed imprevedibili scenari.