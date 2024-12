Salernitana-Juve Stabia, la Curva granata conferma lo sciopero del tifo Spalti vuoti e silenzio nel primo quarto d'ora: "Basta delusioni, basta mortificazioni"

La Curva Sud Siberiano non indietreggia di un millimetro e, anche in occasione del derby contro la Juve Stabia, adotterà lo sciopero del tifo nel primo quarto d'ora di gara. La decisione è stata ufficializzata dai gruppi ultras che, al grido di "Salviamo la Salernitana", hanno confermato la protesta già adottata quindici giorni fa in occasione del match casalingo contro la Carrarese.

"Domenica contro la Juve Stabia, in curva Sud confermiamo uno sciopero del tifo per i primi 15 minuti. Il nostro pensiero lo abbiamo espresso in modo molto chiaro. Basta delusioni, basta mortificazioni: si investa o si passi la mano definitivamente", si legge nella nota diffusa dagli ultras della Salernitana. "La nostra linea non cambia pretendiamo serietà ed una programmazione vera e non basata su scommesse e personaggi improbabili. Al di là delle vicende personali, per le quali noi non auguriamo il male a nessuno e speriamo si risolvano nel migliore dei modi, ma che non avendo nulla a che vedere con la Salernitana non potranno rappresentare alcun alibi".