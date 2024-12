Salernitana, Colantuono convoca l’intera rosa per il ritiro pre-Brescia La scelta comunicata alla squadra. Due recuperi per la sfida di venerdì

Un gesto forte. Il segnale che Salernitana-Brescia sia sfida determinante per la squadra granata arriva dalla decisione di Stefano Colantuono. Al ritiro che scatterà in queste ore parteciperà l’intera rosa. La decisione è arrivata al termine della seduta pomeridiana. Anche gli infortunati saranno insieme alla squadra. Serve unione, affinare l’intesa, condividere il momento delicato.

Dal campo, Colantuono può sorridere per i recuperi di Njoh e Dalmonte. I due esterni sono rientrati in gruppo e verranno convocati per la sfida dell’Arechi. Domani è in programma la rifinitura alla quale però non prenderanno parte Reine-Adelaide, Tello e Torregrossa, ancora fermati dai rispettivi problemi fisici. Si va verso la conferma del 3-4-2-1 con due possibili novità: Hrustic è in vantaggio su Maggiore a centrocampo, mentre Wlodarczyk sorpasserà Simy e si riprenderà la maglia da titolare in attacco.