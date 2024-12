Salernitana, Petrucci: "Sono fiducioso! In granata ci sono grandi dirigenti" La carezza del vice-presidente dopo aver ottenuto il sesto mandato da numero uno del basket

Non dimentica la Salernitana Gianni Petrucci, anzi ribadisce la sua fiducia nell’operato del club. La dichiarazione arriva a Radio Anch’Io. Nel corso della lunga intervista per celebrare la sesta nomina da numero uno del basket italiano arrivata nella giornata di sabato, il vice presidente della Salernitana ha raccontato anche il suo stato d’animo per il momento granata: “Per la Salernitana sono fiducioso perché abbiamo un grande imprenditore come Iervolino, un grande ad come Maurizio Milan e un grande ds come Petrachi. Il campionato è ricco di incertezze, basta vedere la serie A di calcio ma anche le tante sorprese nel basket. Ci sono tante incognite e nulla è certo. In serie B c’è il Sassuolo che con un grande dirigente come Carnevali che sta facendo faville, così come tante belle realtà come il Pisa”.