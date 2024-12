Frosinone-Salernitana, parte la prevendita per il settore ospiti Sono 500 i biglietti al momento disponibili

Arriva il semaforo verde. In questi minuti è partita la prevendita per il settore ospiti di Frosinone-Salernitana, gara valevole per l'ultima giornata del girone d'andata di serie B.

Nessuna limitazione per i 500 posti attualmente a disposizione sul portale online di Vivaticket. Il costo del biglietto è 15€. La prevendita chiuderà domani alle ore 19. Si va dunque verso un nuovo esodo granata nonostante il giorno di festa per testimoniare la grande vicinanza in un momento difficile.