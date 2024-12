Frosinone-Salernitana, due assenze pesanti per i ciociari Greco perde due pedine preziose

Partita delicata. Frosinone-Salernitana illuminerà il boxing day di serie B. Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, il tecnico del Frosinone, Leandro Greco, ha diramato la lista dei convocati. Assenti gli infortunati Cittadini, Kalaj, Distefano, Marchizza e Bracaglia, non convocati Haoudi, Machin e Sene. Pesanti le assenze di Marchizza, out per un problema muscolare, e di Bracaglia, messo ko da un attacco influenzale.

Di seguito, l'elenco completo per Frosinone-Salernitana:

Portieri: Cerofolini, Minicangeli, Frattali, Sorrentino.

Difensori: Bettella, Biraschi, Hegelund, Lusuardi, Monterisi, Oyono A., Oyono J., Szyminski.

Centrocampisti: Barcella, Begic, Cichella, Darboe, Garritano, Gelli, Vural.

Attaccanti: Ambrosino, Canotto, Ghedjemis, Kvernadze, Partipilo, Pecorino, Tsadjout.