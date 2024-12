Frosinone-Salernitana, le probabili formazioni: Colantuono ne cambia tre Le possibili scelte per la sfida dello Stirpe: Simy e Braaf favoriti per una nuova chance

Boxing day infuocato. Niente clima di festa, niente aria natalizia. Al Benito Stirpe (fischio d’inizio alle ore 15), Frosinone e Salernitana metteranno da parte i sentimenti per cercare punti pesanti in uno scontro diretto tra le due deluse del campionato. Ciociari e campani sognavano tutt’altro campionato, con l’ambizione di ricoprire il ruolo di mina vagante nel rispetto del ruolo di neo-retrocesse. Ed invece, i gialloblu sono ultimi in classifica mentre i granata sono in piena zona playout, con i 90 minuti dello Stirpe che potrebbero cambiare posizioni e stati d’animo.

Bomba da disinnescare per una Salernitana che rinuncia a Bronn, Maggiore, Verde, Sfait e Tello ma ritrova Reine-Adelaide e Torregrossa. I due andranno in panchina, da capire quanti minuti abbiano nelle gambe. Si riparte dal 3-5-2, con Sepe protetto da Ruggeri, Ferrari e Jaroszynski. Sulle fasce Ghiglione e Njoh, con il francese che ruberà la maglia da titolare a Stojanovic. In mezzo al campo, Amatucci stringe i denti e sarà perno centrale con Soriano e Hrustic ai suoi lati, con l’australiano che dovrebbe vincere il ballottaggio con Tongya. Possibile gestione anche in vista di Catanzaro. In attacco ancora chance per Braaf e Simy.

Pesante invece nel Frosinone la defezione di capitano Marchizza; ai due Oyono il compito di presidiare le fasce Nel 3-4-2-1 davanti a Cerofolini dovrebbero esserci Biraschi, Monterisi e Lusuardi. I due Oyono sulle fasce, con i due mediani Darboe e Gelli. In avanti il tridente composto da Partipilo, Ambrosino e Begic.

FROSINONE-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Lusuardi; J. Oyono, Darboe, Gelli, A. Oyono; Partipilo, Begic; Ambrosino.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Jaroszynski; Ghiglione, Soriano, Amatucci, Hrustic, Njoh; Braaf, Simy.