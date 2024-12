Salernitana, movimenti di mercato: occhio in casa Como, Gentile verso la C Il ds Petrachi sogna un grande ritorno e punta un centravanti. L'Avellino cerca l'esterno

Due rinforzi per l’attacco. Nella lista dei desideri della Salernitana per il prossimo mercato di gennaio c’è la volontà forte di rafforzare il pacchetto offensivo. Le ultime due idee per il ds Petrachi rimandano al Como, puntando su due elementi di grande esperienza. In pole position c’è il possibile ritorno in granata di Simone Verdi. Il trequartista è allettato dalla possibilità di rivestire la maglia della Salernitana dopo un semestre con appena 7 presenze con un totale di 100 minuti disputati in serie A. L’ex Torino sarebbe rinforzo ideale per rimpolpare la batteria di trequartisti alle spalle dell’unica punta.

Dopo aver sondato Lescano (il Trapani chiede un milione di euro e lo Spezia è in pole position), sognato Brunori e messa in standby la pista Raimondo, la Salernitana ora adocchia Alberto Cerri. Anche per lui, primo semestre difficile con appena cinque presenze. Il club granata punta ad un prestito per mettere nel proprio motore gol, esperienza e centimetri.

Servirà però anche sfoltire la rosa con gli elementi che non hanno avuto grande minutaggio in questa prima parte di stagione. Kallon e Braaf cercheranno di lasciare il segno in questo finale di 2024 per strappare una riconferma. Maggiore aspetta l'affondo del Venezia. Nelle ultime ore, l’Avellino ha chiesto ufficialmente l’esterno Gentile: il calciatore, di proprietà della Fiorentina, apre ad un possibile cambio di casacca, con la Salernitana che punta a stringere per un esterno sinistro riportando Stojanovic sulla sua fascia di appartenenza. In pole position c’è Di Chiara, seppur l’emergenza infortuni del Parma rallenta l’affare.