Frosinone-Salernitana 2-0, Colantuono: "Momento difficile, clima non aiuta" Il tecnico: "Faccio quello che vorrà la società, anche un passo indietro se dovesse servire"

Stefano Colantuono ha commentato Frosinone-Salernitana 2-0: “Non si può giudicare il secondo tempo perché l’espulsione ci ha tolto tanto. Nel primo tempo siamo stati poco incisivi, abbiamo badato più a contenere. E’ stata una partita equilibrata, con l’occasione del palo. Sostanzialmente era una gara da zero a zero. Poi nel secondo tempo abbiamo provato a difenderci con ordine. Il gol dello svantaggio è un errore che andrà rivisto. Purtroppo possono capitare perché altrimenti finirebbero tutte le sfide zero a zero.

Tongya? Franco può giocare da mezzala, non sta agendo fuori ruolo. Pian piano sta mettendo minutaggio perché poi ha qualità. Poi c’è da fare i conti con le defezioni. C’era solo Hrustic ma poi quando ha sbagliato le partite ed ha fatto male, è stato subito bollato. Poi si gioca fra tre giorni e si fanno delle scelte. Siamo questi e dobbiamo dare il massimo. In questo momento ci sono grandi difficoltà che ci bloccano, non giochiamo tranquilli.

Dimissioni? Io faccio quello che dice la società. Se ci fosse bisogno farei un passo indietro. Ma ora serve tranquillità da un ambiente con un clima che è incadescente. Entrare nel merito dei problemi societari non mi viene facile. Preferisco parlare del campo, del momento di difficoltà che ci riguarda con la classifica e con il campo.

Wlodarczyk? E’ un calciatore che attacca gli spazi, ha solo quello. L’ho fatto giocare perché serviva per far male in contropiede. Poi ha sbagliato la partita, lui come altri. Non è un momento favorevole per tutti”.