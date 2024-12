Frosinone-Salernitana 2-0, Greco: "Partita intelligente, vittoria pesante" Il tecnico dei ciociari: "L'espulsione ci ha agevolato. Lo stadio è stato prezioso"

Leonardo Greco ha commentato Frosinone-Salernitana 2-0: “Abbiamo fatto la partita giusta, siamo stati pazienza. L’espulsione ci ha agevolato e quando la Salernitana si è chiusa siamo riusciti con bravura a trovare il gol che ha aperto il risultato e ha messo la sfida in discesa.

La gara di Mantova ci aveva dato fastidio e dispiacere. Molte volte il risultato sposta il giudizio di tutti e basta veramente poco per perdere il lavoro fatto. Per questo motivo dico che la vittoria è della squadra, dei calciatori che sono stati eccezionali così come il pubblico. Ora serve equilibrio emotivo per continuare su questa strada”.