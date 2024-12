Salernitana, la pazza idea Caputo: lo spettro della "C" allontana la punta Possibile intreccio con Torregrossa, poi il "no": il 38enne ora scenderà in campo nella Kings League

Una telefonata, un sondaggio e qualche ora di riflessione. La Salernitana ha provato a regalarsi un colpo a sorpresa nelle scorse settimane per rinforzare il proprio attacco. In un reparto che si appoggia sui soli Simy e Wlodarczyk senza riuscire ad avere continuità, Gianluca Petrachi aveva immaginato la possibilità di mettere a disposizione di Stefano Colantuono il 38enne Francesco Caputo. Svincolatosi dall’Empoli e con un’esperienza tumultuosa da giovanissimo con la maglia della Salernitana nella stagione 2009-2010, l’attaccante è stato sondato per dare al reparto offensivo granata un supporto importante in termini di gol ed esperienza.

Un possibile ingresso di Caputo avrebbe accelerato i discorsi per la rescissione del contratto di Ernesto Torregrossa che si sono intensificati nei giorni scorsi. Il numero 10, convocato a Frosinone, è alle prese con una stagione sfortunata, con troppi problemi fisici e un impiego part-time che fin qui non ha portato i frutti sperati. Caputo ha riflettuto ma poi ha deciso di dire “no” alla soluzione Salernitana. Non solo i rapporti incrinati con la piazza ma anche lo spettro di una retrocessione in serie C che avrebbe macchiato quella sarebbe stata la sua ultima esperienza dai professionisti. Nei giorni scorsi inoltre, Caputo ha ufficialmente smesso con il calcio giocato, accettando il format del Kings League. Niente più punti, classifiche e obiettivi salvezza, solo gol per divertimento.