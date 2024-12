Salernitana, virata decisa su Breda. E Capozzucca è in pole come ds La storica bandiera granata ad un passo. Petrachi è virtualmente fuori dal progetto granata

La Salernitana si appresta a riabbracciare Roberto Breda. Il club campano ha sciolto le riserve su chi sarà l’allenatore che succederà a Stefano Colantuono. L’ex capitano e bandiera granata non è mai stato così vicino a ritornare sulla panchina granata. Nelle ultime ore è arrivata l’accelerata convinta della società per Breda, verosimilmente atteso per venerdì in città per firmare l’accordo che avrà come base il semestre che porterà al termine della stagione. Si discute anche su un possibile prolungamento in caso di salvezza.

Breda potrebbe ritrovare a Salerno Stefano Capozucca, direttore sportivo che ha condiviso con l’allenatore l’esperienza di Terni, con la retrocessione amara in serie C ai playout dopo una rincorsa salvezza svanita sul più bello. Capozzucca sembra aver staccato Maiorino e Romairone. Prima però servirà definire l’uscita di scena di Gianluca Petrachi, sempre più lontano dalla realtà granata.