Salernitana, inizia l’era Breda-Valentini: i due attesi in città Sia il tecnico che il neo-ds pronti ad iniziare la loro avventura in granata

Le prossime ore saranno quelle del benvenuto a Salerno, in attesa di scrivere insieme il terzo capitolo tecnico del lungo romanzo a tinte granata. La Salernitana cambia pagina. Dopo l’addio a Stefano Colantuono e la situazione intricata da risolvere con Gianluca Petrachi, il club si appresta ad abbracciare Roberto Breda e Marco Valentini, rispettivamente allenatore e direttore sportivo che avranno il compito di condurre nel porto sicuro della permanenza in serie B la malandata nave granata. Entrambi sono attesi a Salerno ufficialmente nella giornata di domani ma già in serata potrebbero far capolino in città.

Sul tavolo, l’amministratore delegato Maurizio Milan ha già pronti i rispettivi contratti. Per Breda incarico di sei mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza. “Resettare tutto e creare uno spirito di squadra importante” era il mantra che aveva consegnato ai suoi fan sui social quando nel suo podcast parlava dell’importanza del ruolo dell’allenatore in caso di chiamata a stagione in corso. Ripeterà tutto al gruppo granata sabato pomeriggio nel primo allenamento della sua seconda avventura da tecnico della Salernitana.

Per Marco Valentini invece si tratta di una chiamata quasi inaspettata, con il testa a testa con il collega Stefano Capozzucca vinto in extremis. Anche per il dirigente di Macerata contratto semestrale e opzione in caso di rinnovo. Resta però da capire quale sarà l’incarico: direttore sportivo in caso di addio a Petrachi oppure direttore generale, in attesa di risolvere la querelle con il dirigente leccese, virtualmente fuori dal progetto Salernitana.