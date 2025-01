Salernitana, doppia seduta domenicale: Amatucci resta a riposo Le condizioni del centrocampo lasciano dubbi. Ancora out due calciatori

Domenica di lavoro. La Salernitana preme forte sull'acceleratore. Nel secondo giorno dell'era Breda, per la squadra granata è stato tempo di svolgere sia allenamento al mattino che al pomeriggio. Manca una settimana al debutto contro la capolista Sassuolo ma il tecnico trevigiano non vuole lasciare nulla al caso. Lunga valutazione sulla rosa, anche propedeutica a quello che sarà il mercato invernale.

Da segnalare il nuovo turno di stop per Lorenzo Amatucci. L'allarme ora inizia ad annidarsi sulla possibile presenza del centrocampista per la sfida di domenica prossima. Il duro colpo al ginocchio rimediato nel finale di gara con il Catanzaro ancora non è stato assorbito del tutto. Il club parla di lavoro precauzionale, anche in virtù di nuove valutazioni che verranno fatte nelle prossime ore. Breda lo attende con ansia e guarda anche alle condizioni di Verde, Bronn e Tello, anche quest'oggi a lavoro individualmente. Ancora assenti Simy e Braaf, entrambi in permesso.