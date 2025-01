Salernitana, Valentini "psicologo": colloqui individuali per il ds L'uomo mercato granata vuole sondare l'umore dei calciatori prima di affondare sul mercato

Presenza costante al campo. Marco Valentini psicanalizza la Salernitana. Non solo direttore sportivo alle prese con una rivoluzione di gennaio da portare avanti con forza e velocità ma anche la volontà di entrare nella testa dei calciatori già in maglia granata, provando a cambiare una situazione insoddisfacente per tutti. “A volte basta una scossa per rivalutare profili che stanno facendo fatica”, aveva annunciato in conferenza stampa. Così, mentre Roberto Breda accelera e studia la Salernitana migliore da spedire in campo nel crash-test al debutto con il Sassuolo capolista, il direttore sportivo ha dato il via ad una serie di colloqui individuali che porterà avanti con tutti gli elementi della rosa.

Il ds vuole capire se c’è possibilità di ricucire con chi ha reso sotto le aspettative e soprattutto sondare chi è disposto a lottare in una seconda parte di stagione in cui per la Salernitana ci sarà pochissimo margine di errore. In conferenza stampa aveva ammesso di voler ripartire dalla personalità di Sepe, dalla classe di Reine-Adelaide e dal dinamismo di Tongya. Servirà però anche guardarsi negli occhi, crederci veramente: il primo comandamento della squadra assatanata che Valentini pretende per poter ambire alla salvezza.