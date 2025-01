Salernitana, nessun sorriso dall'Epifania: ancora sei assenti per Breda Amatucci continua a lavorare a parte. Braaf e Simy ancora out per motivi personali

Terzo giorno di allenamento per la nuova Salernitana di Roberto Breda. La squadra granata è tornata in campo questa mattina, lavorando sia sulla forza e poi sulla tattica. Come rivelato dal tecnico trevigiano in conferenza stampa, si partirà dalla difesa a tre, con possibili variazioni sul modulo tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2. Tanto dipenderà dalle scelte offensive, seppur sull’attacco siano in corso delle riflessioni con Simy, Wlodarczyk e Torregrossa, con il mercato che porterà volti nuovi.

Dalla seduta mattutina non arrivano buone notizie da Amatucci: il regista scuola Fiorentina ha lavorato a parte, ancora alle prese con i postumi della contusione al ginocchio rimediato nel finale di gara con il Catanzaro che ha fatto temere il peggio. Il problema però non sembra grave, con il mediano che verrà inserito in gruppo nei prossimi giorni e sarà disponibile per la sfida con il Sassuolo. Gestione anche per Bronn, Verde e Tello. I tre hanno lavorato in maniera individuale ma hanno ripreso a correre e a ridosso della sfida di domenica dovrebbero riaggregarsi col gruppo e strappare la convocazione.

Ancora assenti per motivi personali Simy e Braaf. I due calciatori, al momento all’estero, avevano già concordato qualche giorno di stop supplementari con l’ex ds Petrachi prima della sosta a cavallo fra dicembre e gennaio. Tra domani e mercoledì i due calciatori conosceranno Breda e inizieranno a mettere nel mirino la sfida con il Sassuolo.