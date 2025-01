Salernitana, lo stakanovista Amatucci tiene Breda con il fiato sospeso Ha 20 anni ma gioca da veterano: sempre titolare, ha il maggior minutaggio di tutta la rosa

È tra i più giovani della rosa della Salernitana ma, al netto dei 20 anni, Lorenzo Amatucci sta dimostrando di avere la personalità del veterano. Non a caso, con oltre 1600 minuti disputati in campionato, è il calciatore più presente dell'intera squadra. Pedina insostituibile del centrocampo, il calciatore nativo di Arezzo è sempre partito titolare, saltando una sola partita per un grave lutto familiare. Adesso, con l'arrivo di Roberto Breda in panchina, ritroverà il tecnico che lo scorso anno gli ha già dato fiducia alla Ternana. “È un bravo ragazzo a cui auguro tutto il bene possibile”, ha detto nel giorno della presentazione il neo allenatore della Salernitana che spera di poter puntare su Amatucci già dalla sfida di domenica contro il Sassuolo. Nei primi allenamenti dopo la ripresa, infatti, il numero 73 ha lavorato a parte per i postumi della contusione al ginocchio subita a Catanzaro. Anche oggi il calciatore ha svolto lavoro differenziato: una precauzione che, tuttavia, sta tenendo con il fiato sospeso l'intero ambiente granata che spera di poter contare anche sul centrocampista 20enne per l'avvio del nuovo corso tecnico.