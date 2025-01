Salernitana, primo colpo di mercato: Cerri è in arrivo Affare ben impostato e vicinissimo alla chiusura: si stringe per averlo già col Sassuolo

Qualità fisiche per dare respiro alla manovra ma soprattutto gol pesanti per riaccendere la Salernitana. Il primo colpo invernale del mercato di gennaio per la Bersagliera ha l’identikit di Alberto Cerri. Il 28enne parmense è pronto a diventare il nuovo riferimento offensivo granata. Nella serata di ieri, il ds Marco Valentini ha accelerato col Como dando una spallata alle pretendenti per la punta scuola Juventus. Si va verso l’accordo definitivo in prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo in caso di determinate condizioni sportive. Il calciatore spinge per aggregarsi al gruppo di Roberto Breda già nelle prossime ore ed essere disponibile per la sfida con il Sassuolo. Il tecnico conosce il centravanti dai tempi di Perugia, condividendo l'esperienza da 19 gol in 16 partite fra campionato e Coppa Italia.

Lo aspetta anche la Salernitana che punta a sistemare il primo tassello di un mercato di gennaio difficile e da vivere con l’acqua alla gola. Il panzer però, obiettivo annunciato da Valentini, è vicino ad arrivare. L’attacco però potrebbe essere soggetto a nuovi interventi, con Raimondo che resta opzione validissima in prestito dal Bologna per dare ancora più peso e gol al reparto offensivo. Tremano Simy e Wlodarczyk, mentre Torregrossa potrebbe restare e cercare di cancellare la prima parte di stagione anonima.