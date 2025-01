Salernitana-Sassuolo, le probabili formazioni: Breda si affida a due "nuovi" Le possibili scelte dei due allenatori

Il secondo tempo. Uno spezzone di campionato da cancellare, ereditando una classifica deficitaria, da risollevare con un 2025 da ritmo playoff per mettersi alle spalle lo spettro della serie C. La Salernitana è spalle al muro e si affida al tandem Breda-Valentini per uscire dal tunnel della negatività e rialzarsi. Il primo ostacolo è di quelli da capogiro, al cospetto del Sassuolo capolista in un Arechi vuoto (appena 6500 gli spettatori fin qui previsti per la sfida in programma alle ore 12:30) e infreddolito, impaurito dal doppio salto all’indietro che sarebbe mortificazione sportiva senza precedenti.

Dopo 4956 giorni dall'amara finale playoff con il Verona, Breda tornerà sulla panchina della Bersagliera con un crash-test come debutto. “Non ci sono più alibi, questo è il momento di fare i fatti”, ha presentato la sfida con il Sassuolo in conferenza stampa l’ex capitano granata. La sua prima Salernitana ripartirà dal 3-5-2 con chiari indizi anche per il mercato: dalla lista dei convocati ne sono arrivati di forti, con l’esclusione di Jaroszynski, Hrustic, Braaf, Kallon, Dalmonte e Simy. Dal mercato però sono arrivati cinque rinforzi, due dei quali subito in campo. Cerri sarà l’alfiere per l’attacco, aiutato da Verde, Lochoshvili invece completerà il terzetto difensivo a protezione di Sepe con Ferrari e Ruggeri. In mezzo al campo invece, la linea da cinque vedrà Ghiglione e Njoh muoversi sulle fasce, con Amatucci in cabina di regia aiutato da Maggiore e Soriano ai suoi lati.

SALERNITANA-SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Maggiore, Amatucci, Soriano, Njoh; Verde, Cerri.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Obiang, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurientè.