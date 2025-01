Salernitana-Sassuolo 1-2, Russo: «Granata squadra forte, bravi a resistere» L'attaccante neroverde: «Vittoria pesante che ci avvicina alla serie A»

Flavio Russo ha commentato Salernitana-Sassuolo 1-2 in sala stampa: “Dedico questo gol alla mia famiglia, al Sassuolo in generale. Questa è una vittoria pesante, fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo che è quello della serie A.

Finale? Abbiamo affrontato una Salernitana che abbiamo temuto perché ha fatto tanto nel mercato. Siamo stati bravi nel resistere anche quando hanno provato a metterci in difficoltà.

Breda? Il mister Grosso ci ha permesso di arrivare preparati a questa sfida. Ci aspettavamo novità ma siamo stati bravi nel restare compatti e gestire il loro ritorno”.