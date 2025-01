Salernitana-Sassuolo 1-2, Grosso: «Non era semplice uscire con i tre punti» Il tecnico dei neroverdi: «Siamo solo a metà strada, dovremo ancora lottare»

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato il 2-1 conquistato dai neroverdi contro la Salernitana:

La Salernitana si è rinforzata con tanti ragazzi bravi, farà una seconda parte di stagione importante. Uscire con la vittoria da qui è stato prezioso. Nei primi minuti siamo partiti male, eravamo contratti. Poi abbiamo trovato il gol, siamo stati bravi a raddoppiare. Potevamo anche segnare qualche altro gol. Nel secondo tempo la Salernitana è tornata in partita, abbiamo resistito alle qualità dell'avversario. Usciamo con un risultato positivo dal campo, credo non fosse scontato.

La partita non era facile, le due squadre si sono affrontate con grande energia. Nel complesso non credo che l'arbitro abbia influito, ha usato lo stesso metro.

Questa è una squadra che lo scorso anno non si aspettava di retrocedere, abbiamo giocatori di qualità e abbiamo dovuto rimettere insieme i pezzi. Siamo a metà percorso, dovremo battagliare fino alla fine per centrare il traguardo.

Sono convinto che la Salernitana verrà fuori da questa situazione, ha un allenatore importante, giocatori di categoria superiore e un ambiente che spinge.

Mercato? So quello che vuole fare la proprietà, ha intenzione di continuare questo cammino. Se servirà qualcosa per migliorarci lo farà, altrimenti non credo che indebolirà la rosa.