Salernitana-Sassuolo 1-2, Breda: «Dopo il gol sono apparsi vecchi fantasmi» «Il pari era il risultato più giusto, l'atteggiamento è stato positivo»

Il tecnico della Salernitana, Roberto Breda ha commentato in sala stampa il 2-1 subito all'Arechi contro il Sassuolo:

Siamo partiti bene, propositivi e con la voglia di cambiare le cose. Nel gol sono apparsi un po' dei fantasmi che ci hanno bloccato e ci hanno tolto fluidità. Nel secondo gol la lentezza nel reagire alle situazioni ha palesato vecchi limiti. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo segnato e costruito tre occasioni per pareggiare. Siamo stati bravi a non farli ripartire. Sappiamo che c'è un lavoro importante da fare, ripartiamo da certe cose che possiamo fare e che ci permettono di stare più alti ed essere squadra. L'atteggiamento dei ragazzi è stato giusto, abbiamo reagito, non abbiamo preso imbarcate. Credo che il risultato più giusto sarebbe stato il pari.

Io sono contento di avere Maggiore e Adelaide, e sono convinto che in questo gruppo possano starci. Possono migliorare. Partendo dal presupposto che la società ha dimostrato grande disponibilità e voglia d'intervenire, adesso siamo alla fase in cui devo pensare solo a quelli che ho e vi assicuro che è tanto. Le partite ti danno indicazioni, sono convinto che prima della fine arriverà ancora qualcosa. Ma non deve essere un alibi.

Cerri ha delle caratteristiche, Raimondo ne ha altre, così come Torregrossa e Verde ne hanno altre. L'aspetto offensivo, appena arrivato, è quello che curi di meno. Bisogna migliorare, codificare meglio le situazioni. Ma le caratteristiche le devi calibrare in base agli avversari. Non è il momento di dare sentenze. L'atteggiamento mi è piaciuto. Dobbiamo ripartire da qui.

Torregrossa può darci una grande mano, è da tanto tempo che gioca poco ma mi ha dimostrato grandissima disponibilità. Sono loro che attraverso le partite e gli allenamenti devono farmi cambiare idea. Su chi è rimasto fuori, valuto in base a quello che vedo. Un minimo di gerachia deve esserci ma dipende soprattutto da loro.

Tello? Non ha senso prendere un'espulsione così, al di là dell'attaccamento che uno ha. Spiace perché si è messo a disposizione dall'inizio ma queste cose non devono capitare. Ci saranno provvedimenti.