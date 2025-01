Salernitana, ad un passo il settimo colpo: Valentini ha in pugno Caligara Il centrocampista del Sassuolo è vicinissimo ai granata

La Salernitana stringe per Fabrizio Caligara. Il centrocampista del Sassuolo è vicinissimo alla squadra granata. Sarà verosimilmente il mediano 24enne il settimo colpo del mercato invernale della Bersagliera. Pallino del ds Valentini e già allenato da Breda all’Ascoli, la mezzala ha dato il suo placet al trasferimento in granata. Serve trovare la squadra sulla formula, con il calciatore che vorrebbe anche un’opzione o un obbligo di riscatto per sposare il progetto tecnico granata. La Salernitana prova a chiudere nelle prossime ore per dare a Breda un nuovo rinforzo già disponibile per la sfida con la Reggiana.

L’operazione sarebbe slegata invece dal possibile arrivo di Antiste pensato nei giorni scorsi. Il francese è in uscita dalla capolista, con la Salernitana che rinuncerebbe a uno fra Verde o Tongya per liberare spazio all’arrivo di un colpo in attacco. Si valuta lo scambio. Intanto però si registra l’accelerata: Caligara è vicino alla Salernitana.