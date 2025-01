Salernitana, Caligara si candida per la Reggiana. E ora forcing per Saric Il mediano già oggi in campo: Breda pronto a lanciarlo dal 1'. Per Saric è duello col Cesena

Due colpi in difesa, due in mediana e due in attacco, oltre all’esterno Corazza. Il conto degli arrivi dal mercato di gennaio per la Salernitana è in perfetto equilibrio. Fabrizio Caligara diventerà nelle prossime ore ufficialmente il settimo acquisto del mercato di gennaio per la squadra granata. Il calciatore è arrivato ieri sera in città, ha cenato con il ds Marco Valentini e oggi ritroverà Roberto Breda per iniziare la sua avventura in granata. Arrivata la firma che legherà il 24enne alla squadra campana in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. Un rinforzo importante, con possibilità concrete di partire subito dall’inizio già sabato con la Reggiana. “Ci vediamo allo stadio”, le parole del mediano, pronto a battagliare per l’obiettivo salvezza.

Valentini però non ha finito qui e ora stringe per un altro rinforzo in mezzo al campo. Il pallino è Saric, bosniaco che il Palermo vorrebbe centrale nel progetto tecnico di Dionisi ma sbattendo contro le decisioni del tecnico. Da qui, la decisione del calciatore di cambiare aria. La Salernitana, grazie al rapporto storico fra il ds e il calciatore, ha il consenso del bosniaco al trasferimento. Manca però l’accordo sulla formula. Il Palermo chiede un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza. Il club granata risponde con un prestito secco e un diritto di riscatto. Impasse che, seppur non sia servito alle sirene turche di avanzare, ha permesso invece al Cesena di muovere passi concreti. Sarà testa a testa, con decisione nelle prossime ore.