Salernitana, Caligara: "Gruppo carico, con la Reggiana serviranno i tifosi" Il mediano: "Contento di essere qui, Breda e Valentini mi hanno trasmesso fiducia"

Fabrizio Caligara si è presentato ai canali della Salernitana: "Sono molto contento di essere qui, è un onore indossare questa maglia e non vedo l’ora di scendere in campo. Ho trovato un gruppo unito, carico, che ha voglia di svoltare e conquistare la salvezza. Per il mio arrivo sono stati importanti sia Breda che Valentini, mi hanno trasmesso molta fiducia non vedo l’ora di ripagarla sul campo.

Uno dei momenti più belli l’esordio in Champions League, il sogno di qualsiasi bambino, anche se per pochi minuti. Le mie caratteristiche? Mi piace giocare col pallone, inserirmi, aiutare la squadra nella finalizzazione con assist o gol. La Serie B sempre un campionato tosto, non ci sono squadre imbattibili, si deve pensare partita per partita. Reggiana? La Salernitana ha fatto un ottimo secondo tempo con il Sassuolo, mettendo la stessa voglia, impegno e cattiveria i risultati arriveranno, ne sono sicuro. Un messaggio ai tifosi? Vi aspetto allo stadio, venite in tanti perché abbiamo bisogno di voi".