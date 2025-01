Salernitana-Reggiana, le probabili formazioni. E Iervolino pensa al ritorno Il patron non ha chiuso le porte ad una sua presenza. Breda riparte dal 3-5-2

“Tutti convocati”. Questo era stato lo slogan lanciato dal club per avvicinarsi a Salernitana-Reggiana, quella che non appare come una finale ma ha già un’importanza capitale nel cammino della squadra granata per raggiungere il proprio obiettivo salvezza. Il grido d’aiuto raccolto da oltre 12mila spettatori è arrivato anche all’orecchio di Danilo Iervolino. Il Cda e l’intera società gli hanno chiesto di lanciare un segnale all’ambiente. Il patron deciderà solo all’ultimo se presentarsi all’Arechi.

La squadra si augura una presenza e intanto pensa alla sfida odierna, fondamentale per rialzarsi dopo il ko con il Sassuolo e per accorciare in classifica sulla zona salvezza. Breda ripartirà dal 3-5-2 ma prepara diverse novità di formazione. In porta ci sarà Sepe, con il capitano che sarà protetto da Bronn, Ferrari e Lochoshvili. Sulle corsie, ci sarà Stojanovic sulla destra mentre Njoh viaggia verso la riconferma. In mezzo al campo, per Caligara ci sarà ancora da aspettare: spazio ancora a Maggiore, Amatucci e Reine-Adelaide. In attacco invece si ripartirà da Cerri e Raimondo, seppur manchi un bomber di scorta. Breda, nella lunga lista di esclusioni, ha lasciato fuori anche Torregrossa oltre a Simy e Wlodarczyk. Verde non perde le speranze di una chance dal 1’.

SALERNITANA-REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanvovic, Maggiore, Amatucci, Reine-Adelaide, Njoh; Raimondo, Cerri.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Sampirisi, Meroni, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Vergara, Portanova; Gondo.