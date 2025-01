Salernitana, la partita di Iervolino: la tensione per il rigore, poi il sorriso L'arrivo all'Arechi lontano da occhi indiscreti. La Curva Sud Siberiano ricorda: "Meritiamo di più"

Il ghigno di tensione al momento della concessione del rigore a tempo scaduto. Il pugno e il sorriso appena il pallone calciato da Cerri gonfia la rete. E poi l’abbraccio sentito con il presidente Roberto Busso e con l’amministratore delegato Maurizio Milan al triplice fischio finale. La Salernitana respira. Danilo Iervolino anche. Il suo ritorno all’Arechi, nove mesi dopo l’ultima volta, è più dolce. E chissà, nuovo carburante per avvicinarlo nuovamente alla causa granata. A fine gara i complimenti alla squadra per la vittoria di cuore e coraggio. “Era carico e felice, ora ha chiesto di cambiare passo e di lottare per altri obiettivi dando continuità a questa vittoria”, le parole di Breda.

La squadra ha rivisto il suo numero uno oltre tre mesi dopo l’ultima volta. Nella settimana post-vittoria sul Palermo, il numero uno piombò al Centro Sportivo Mary Rosy per ribadire l’impegno nel club e la voglia di sognare un piazzamento playoff. Da allora però il 2024 si è trasformato in una via Crucis con due allenatori esonerati e l’addio a Petrachi. Ora però la scintilla, l’anelito di vita e di speranza. L’ultimo posto in classifica finalmente lasciato alle spalle. E la testa proiettata al Pisa, contro l’ex Filippo Inzaghi che proprio Iervolino scelse in prima persona per il post-Paulo Sousa.

Arrivato all’Arechi dal settore Distinti, lontano da occhi indiscreti, la Curva Sud Siberiano prima del fischio d’inizio gli ha ricordato di “voler meritare di più”. Nel confronto del Mary Rosy con gli esponenti della Curva Sud Siberiano chiese una tregua e poi di essere rivalutato a gennaio. Dal mercato sono arrivati rinforzi essenziali, a partire da Cerri che è diventato il trascinatore. Poi però il boato al 100’ e la sensazione di un nuovo inizio. E chissà, di un nuovo riavvicinamento?