Pisa-Salernitana, parte la prevendita fra limitazioni e ricorsi Divieto di trasferta per i residenti a Salerno. E i tifosi si rivolgono al Tar

Questo pomeriggio è partita la prevendita per Pisa-Salernitana, sfida in programma domenica 26 gennaio alle ore 15:00. Via libera anche alla presenza di 1100 tifosi ospiti seppur con fortissime limitazioni. Sarà consentito l’accesso ai supporters granata ma non residenti nella provincia di Salerno. La vendita sarà solo nei punti fisici Ticketone e non online. Questa la decisione del Casms dopo l’indirizzo dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Nel mirino del Viminale il lancio di un petardo dal settore ospiti di Frosinone che esplose nei pressi della postazione a bordo campo dei sanitari. Eppure, i gruppi della curva Sud Siberiano, si sono rivolti al Tar per ottenere una sospensiva.