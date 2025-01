Salernitana, Valentini mette in standby Saric. Per Tello ci sarà ricorso Il ds vuole un colpo per reparto, ora le priorità sono le cessioni

La volontà di regalarsi un ultimo colpo per reparto da una parte, la necessità di liberare posti in rosa attualmente composta da oltre trenta calciatori dall’altra. La Salernitana draga il mercato, cerca gli ultimi rinforzi altisonanti dopo una campagna acquisti da ben sette colpi in entrata ma con la necessità impellente di dare respiro ad un monte ingaggi ingolfato. Le difficoltà sono legate soprattutto alle cessioni, con la lista di atleti in uscita che resta la stessa ormai da settimane. Anzi, per far fronte alle difficoltà, la Salernitana si è affidata anche al ricorso contro la squalifica di cinque giornate di Andres Tello dopo l’espulsione per proteste nel finale di gara con il Sassuolo. Il Cosenza lo aveva messo nella lista degli obiettivi ma la stangata del Giudice Sportivo ha fatto saltare i piani. Si proverà a chiedere lo sconto di una giornata.

Il colombiano compone la lunga lista di calciatori con la valigia sul letto: in difesa Velthuis potrebbe far ritorno allo Sparta Rotterdam, con il club granata che resta in pole position per Marcandalli. In mezzo al campo, oltre a Tello, si cerca una soluzione per Maggiore mentre per Hrustic si spalancano le porte di una cessione all’estero. Soriano è diventata un’idea per la Sampdoria. Solo dopo le uscite, la Salernitana proverà l’ultimo assalto per Saric, sperando che il Palermo abbassi le richieste da quasi due milioni di euro fra prestito oneroso e obbligo di riscatto. In attacco invece, Simy ha ammiccamenti all’estero, Wlodarczyk può far ritorno solo allo Sturm Graz mentre Torregrossa potrebbe restare come attaccante di scorta dopo che il Brescia non ha dato seguito all’interessamento. Gli occhi sono su Moro e Antiste del Sassuolo, Borini è stato offerto ma non interessa, fari su Vido della Reggiana.