Salernitana, Saric in pole per la mediana: Valentini sonda due idee dalla A Per la difesa non si molla Caldirola. Serve però sfoltire la rosa: sono otto i calciatori in uscita

Un ultimo rinforzo a centrocampo prima di aspettare il valzer di fine mercato per regalarsi gli ultimi sussulti. Dopo aver toccato quota otto rinforzi, la Salernitana vuole regalarsi un nuovo elemento di qualità in mediana. Il ds Valentini continua a lavorare sottotraccia con il Palermo per riabbracciare Saric. Il bosniaco è un pupillo del dirigente dei granata dai tempi di Ascoli, finito indietro nelle gerarchie di Dionisi per la mediana rosanero. C’è da superare però le richieste milionarie dei rosanero per il prestito con obbligo di riscatto. Si lavora ai fianchi, con le possibilità che l’affare vada in porto sempre molto alte. Valentini però si cautela e continua a sondare sia la volontà del Monza di mettere in piedi uno scambio Valoti-Maggiore, sia mettendosi in fila per il classe 2002 del Como Matthias Braunoder, cercato da Cremonese e Cesena.

Per la difesa invece, dopo aver salutato Velthuis che resterà in Italia diventando un nuovo difensore del Sassuolo, il club granata sogna il colpaccio Caldirola, in uscita dal Monza. Più facile arrivare a Venturi del Cosenza. Saltata l’opzione Marcandalli: il Genoa lo presterà al Venezia.

E poi c’è il grande lavoro in uscita da realizzare in poco più di una settimana. Dalmonte è richiesto da Catania e Ternana, per Sepe e Fiorillo si cercano acquirenti. La Sampdoria ha fatto un pensierino su Soriano che non è più incedibile. Per Simy sirene da Turchia e Svizzera ma il nigeriano chiede diciotto mesi di contratto. Proposto all’estero Hrustic mentre per Tello e Kallon si aspetterà il valzer di fine mercato per trovare una collocazione ai due calciatori.