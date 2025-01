Salernitana, Breda punta su Christensen. Uno tra Sepe e Fiorillo rischia Il danese scalda i guantoni. Sepe rischia il posto mentre il Monza fa un sondaggio esplorativo

Uno dei grandi dilemmi che accompagnerà la Salernitana verso la trasferta di Pisa è legato su chi sarà il portiere titolare all’Arena Garibaldi. L’arrivo di Christensen in settimana ha stravolto le gerarchie, con il danese pronto a prendersi la maglia da titolare nelle prossime settimane. Breda però avrebbe deciso di accelerare il percorso di integrazione dell’estremo difensore arrivato in prestito dalla Fiorentina e già domani potrebbe scegliere il numero 53 per provare a fermare il Pisa dell’ex Pippo Inzaghi.

Sarebbe un indizio importante soprattutto per Sepe, capitano che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con i mugugni dell’ambiente nonostante la fiducia a mezzo stampa arrivata prima dal ds Valentini e poi da mister Breda. Qualche imprecisione nella sfida con la Reggiana però ha velocizzato la decisione di affidarsi ad un nuovo estremo difensore. Dalla lista dei convocati potrebbero arrivare già indizi importanti in tal senso: uno fra Sepe e Fiorillo sarà costretto a restare fuori a causa del sovraffollamento di over a disposizione. Per il primo c’è stato un sondaggio esplorativo del Monza che ha Pizzignacco (under) come vice-Turati e soprattutto deve trovare collocazione a Cragno. Più facile invece dividersi da Fiorillo, cercato da Trapani, Avellino e Catania.