Salernitana, doppia idea di mercato dal Palermo: oltre Saric, spunta Henry I rosanero pronti a rivoluzionare la rosa, la Salernitana guarda con attenzione

Il valzer di fine mercato per centrare gli ultimi obiettivi rimasti. La Salernitana studia i movimenti delle compagini di serie B prima di affondare il colpo. La volontà del direttore sportivo Valentini resta quella di regalare a Breda un rinforzo per reparto. Da settimane nel mirino c’è il palermitano Saric: la Salernitana è forte dell’accordo con il calciatore, pronto a riabbracciare il ds dopo l’esperienza all’Ascoli. A rallentare l’affare però la richiesta milionaria dei rosanero per il prestito e l’obbligo di riscatto in caso di salvezza. Cifre considerate fuori dalla portata e che rallentano l’affare. I siciliani si preparano ad accogliere Pohjanpalo e potrebbero liberare Henry. La Salernitana ci pensa, punta ad aver un alter-ego per qualità e caratteristiche di Cerri ma prima però deve fare spazio liberando un bel po’ di caselle: Simy non apre alle ipotesi Svizzera e Turchia (si ragiona anche su una eventuale risoluzione del contratto prima del gong del mercato), mancano acquirenti per Torregrossa mentre lo Sturm Graz non apre al ritorno di Wlodarczyk.

In mezzo al campo, se dovesse saltare Saric, la Salernitana punterebbe Braunoder (Como) ma tiene in caldo sempre Valoti (Monza), seppur i brianzoli non sembrano interessati ad uno scambio di prestiti con Maggiore. La Sampdoria ha preso informazioni per Soriano, mentre per Hrustic oltre al Cesena c’è l’interesse di club tedeschi ed olandesi. Saluta Dalmonte: sarà un nuovo calciatore del Catania. Gli etnei però lavorano per trovare una collocazione a Tello, calciatore in uscita dalla Salernitana ma in prestito dai siciliani. Per la difesa, svanito Marcandalli conteso da Palermo e Venezia, restano le opzioni Caldirola (Monza) e Venturi (Cosenza).