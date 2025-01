Salernitana, Pisano: "C'è scollamento, ora è il momento di ritrovare unità" Le parole dell'ex bomber: "Non vedo attaccamento, si rischia la categoria! Breda? Sfida non facile"

Attaccamento alla magia e spirito di condivisione. Giovanni Pisano, storico bomber della Salernitana, ha fatto il punto sul momento della squadra granata a margine della conferenza stampa di presentazione di “Macte Animo”: “Ogni annata ha una storia diversa, non si possono fare paralleli. Quando io giocavo per la Salernitana sapevo far parte di una squadra di uomini che si identificava nel calore della sua tifoseria e della città di Salerno. Purtroppo negli ultimi anni non vedo attaccamento: c’è senso di scollamento che non permette di portare risultati, deludendo i tifosi che sono sempre al fianco della squadra sia in casa che in trasferta. Ora c’è bisogno di unità perché solo così si può arrivare alla salvezza.

Breda? Ci siamo sentiti perché da suo capitano era il minimo. E’ una bella sfida, non facile, però mi auguro che riesca a raggiungere l’obiettivo. Prendere una squadra in corsa, con tante incognite, con un mercato ancora aperto rende tutto ancora più difficile. Ora serve fare risultati importanti, svoltare per la classifica e salvare la categoria”.