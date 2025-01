Salernitana, nascono i progetti "Macte Animo" e "Salernitani Fieri" L'evento presentato in Comune. Adinolfi: "Immaginiamo il museo del club all'Arechi"

Un progetto ambizioso. Nasce il museo sulla storia della Salernitana. Il nome è significativo e rimanda al famoso motto “Macte Animo” che racchiude tutto quello che è il sentimento granata. Questa mattina, presso il Salone del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno, la conferenza stampa di presentazione del progetto, curato dal giornalista Umberto Adinolfi, presidente dell’associazione di promozione sociale “Macte Animo 1919”. Oltre al museo però, l’occasione ha permesso di togliere il velo anche sul progetto denominato “Salernitani Fieri”, in memoria del primo club in Italia di tifosi organizzati, sorto a Salerno nel 1921, che prevede una serie di prodotti ed iniziative editoriali, con particolare attenzione al sociale.

“E’ il coronamento di un lavoro lungo trent’anni – le parole di Umberto Adinolfi -. Presentiamo questi due progetti, di cui Salernitani Fieri che prevedrà diverse iniziative per i più giovani: dai tornei a Santa Teresa per i ragazzi, al kit neonato per bambini e bambine per inculcare il tifo per la Salernitana e tante altre attività. Ogni forma di incasso permetterà non solo di sostenere il museo ma anche attività sociali. Ora stiamo immaginando dove collocare il museo. Vorremmo attendere i lavori di restyling dell’Arechi e avere lì il museo. Però stiamo immaginando una sala temporanea per momenti di incontro e per l’esposizione dei cimeli”.