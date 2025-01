Basket A2. Salerno Ponteggi ’92 di scena a San Giovanni Valdarno Le granatine sfidano la capolista, Di Lorenzo suona la carica

Gara dal coefficiente di difficoltà molto elevato all’orizzonte per la Salerno Ponteggi ’92, che è attesa

domani - sabato 1 febbraio - al PalaGalli di San Giovanni Valdarno dalla capolista Polisportiva Galli. Palla a due alle 21 con direzione arbitrale di Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino e Luca Ricci di Perugia.

Sono 28 i punti in classifica per le toscane, già vittoriose all’andata sul parquet campano. Salerno, nel

plotoncino di squadre al settimo posto a quota 14 con Selargius, La Spezia e Broni, cerca ossigeno per la sua corsa verso la salvezza. Il prossimo cliente, uno da 76 punti di media a partita, non sarà esattamente quello più facile per le granatine, che negli ultimi tempi hanno anche gestito alcuni acciacchi.

“Ci aspetta una partita sicuramente impegnativa. Giocare contro la prima in classifica, non a caso la

squadra migliore del nostro girone, deve essere uno stimolo in più perché sulla carta sembra tutto

veramente proibitivo. Valdarno va a trazione anteriore, corre molto in contropiede e va a canestro primario in due passaggi. Noi dovremmo essere bravi a fermare le ripartenze ed essere aggressivi in difesa. Mi aspetto, come sempre, il contributo di tutte”, il commento di coach Di Lorenzo. La partita della diciassettesima giornata della Techfind Serie A2 femminile tra Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno e la Salerno Ponteggi ’92 sarà trasmessa in diretta streaming video sulla pagina Facebook ufficiale del team toscano (Polisportiva “A. Galli” Basket).