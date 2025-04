Salernitana, Marino porta la squadra all’Arechi: venerdì la presentazione Il tecnico fa le prove generali in vista del Sudtirol. Venerdì il primo contatto con l'ambiente

Tutti in gruppo, ad eccezione dell’infortunato Dylan Bronn. Pasquale Marino si gode l’abbondanza in vista del debutto sulla panchina della Salernitana nello scontro diretto con il Sudtirol che ha già il sapore di finale. Il tecnico lavora sul 4-3-3, prepara il tridente per dare subito una scossa ad una classifica deficitaria e ancor di più ad una squadra in evidente difficoltà. Prove generali in programma domani mattina, con la squadra che si sposterà all’Arechi per saggiare uomini e modulo in vista della sfida interna di sabato.

Penultima seduta che sarà determinante per sciogliere i dubbi di formazione. Per Marino sarà tempo invece nella giornata di venerdì di rompere il ghiaccio e prendere contatto con l’ambiente granata. Alle ore 12:30 il tecnico siciliano sarà presentato alla stampa nella conferenza stampa di presentazione in programma all’Arechi. Con lui anche il direttore sportivo Marco Valentini.