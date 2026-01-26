Salernitana, in tre in lista di sbarco. Suggestione per il centrocampo Faggiano lavora sulle uscite: per Ubani possibile permanenza in Campania

Non solo il mercato in entrata. Dopo aver accolto Gyabuaa e Lescano, subito in mostra nella sfida con il Sorrento, per la Salernitana ora la necessità è quella di sfoltire una rosa extralarge. Per il direttore sportivo Daniele Faggiano c’è la necessità di venire incontro alle richieste dell’allenatore, anche alla luce delle esclusioni tecniche più volte ripetute nel corso delle ultime settimane. In lista di sbarco c’è Ivan Varone: il Puma, dopo il corteggiamento della Ternana, cerca una soluzione per mettersi in mostra altrove. Nelle ultime ore ha bussato alla porta dell’entourage dell’ex Ascoli anche l’ambiziosa Reggiana. Si cerca una soluzione a stretto giro.

Due under ai saluti, suggestione Verre

Giornata chiave per Borna Knezovic e Marlon Ubani. Il talentino del Sassuolo, in prestito dai neroverdi, è promesso sposo da giorni alla Triestina. A rallentare però il trasferimento in biancorosso è il calciatore che, dopo aver aperto alla destinazione, ora riflette. Non mancano gli estimatori, tra cui l’Audace Cerignola che si era fatto sotto ad inizio mercato incassando il no del calciatore. Per Ubani invece futuro in Campania. La Salernitana risolverà il prestito col Lecce ma la società pugliese è pronta a cedere il calciatore di origini tedesche alla Cavese. Una tripla uscita permetterebbe alla Salernitana di avere spazio per un nuovo colpo. Nelle ultime ore, secondo Sportitalia, la Salernitana avrebbe messo nel mirino Valerio Verre, centrocampista svincolatosi dal Palermo.