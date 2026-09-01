UFFICIALE - Salernitana, girandola in difesa: ecco Celiento, ceduto Matino

Girandola in panchina. La Salernitana cambia in difesa. Entra Daniele Celiento dal Casarano: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Casarano Calcio per il trasferimento in granata a titolo definitivo del difensore Daniele Celiento. Il calciatore classe 1994 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028".
Saluta invece Emmanuele Matino. Dopo la rottura di sabato scorso, la trattativa con i pugliesi andata a buon fine. L'annuncio del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Casarano Calcio per la cessione del difensore classe 1998 Emmanuele Matino. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo".