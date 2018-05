Ultima trasferta stagionale per l'Indomita maschile Domenica alle 16 il team salernitano sarà di scena sul campo dell'ASD Ischia Pallavolo

Ultima trasferta stagionale per l’Indomita maschile che domenica, fischio d’inizio alle 16, sarà di scena sul campo dell’Ischia Pallavolo. Dopo il successo ottenuto in casa contro il Pianura Volley Club, Morriello e compagni cercheranno di dare continuità di risultati per chiudere al meglio questa stagione. L’avversario, però, non è certo dei più facili. Anzi. L’Ischia, infatti, è seconda in classifica con 78 punti. Persa, anche se non ancora aritmeticamente, la possibilità di chiudere al primo posto che vale l’accesso diretto in serie B, la compagine di coach Racaniello è obbligata a vincere per conservare il secondo posto che garantirebbe ai play off di disputare la cosiddetta bella in casa. Pertanto, l’Indomita si troverà di fronte una squadra motivata, carica e soprattutto reduce da ben cinque vittorie consecutive e che in tutta la stagione ha perso soltanto quattro partite, nessuna delle quali sul proprio campo. L’Indomita, però, spesso in questo campionato, ha offerto prestazioni importanti proprio contro le squadre più forti del torneo. Proprio all’andata alla Senatore, ad esempio, è andata in scena una sfida molto equilibrata, vinta dall’Ischia 1-3 ma con parziali molto combattuti. Provare a ripetere la sfida dell’andata e provare a giocare al meglio, senza troppe pressioni è l’obiettivo dei ragazzi di coach Vitale e di coach Capriolo in questa ultima trasferta stagionale: “In questa ultima partita esterna di campionato” – ha dichiarato coach Pasquale Vitale alla vigilia – “affrontiamo una squadra molto forte e ancora in corsa per la promozione diretta in serie B. Questo fattore, insieme alla lunga trasferta che ci attende, non deve affatto condizionarci. Andremo lì schierando la migliore formazione e faremo di tutto per non tornare a mani vuote”.

Per quanto riguarda il resto del programma di questa trentatreesima giornata il Rione Terra Pozzuoli di scena sul campo del fanalino di coda New Volley Eburum con un successo conquisterebbe l’aritmetica promozione in serie B. Alle spalle dell’Ischia cerca un successo contro il Pianura il Colli Aminei per garantirsi l’accesso ai play off proprio contro gli isolani. L’Atripalda affronta l’ultima trasferta dell’anno sul campo della Romeo Normanna mentre la Folgore Massa ospita la McDonald’s Pompei in una sorta di spareggio per il sesto posto finale. Lo Sparanise dopo il ko interno contro la Volley World, che in questa giornata riposerà, sarà di scena sul campo dell’Elisa Volley Pomigliano mentre la Vitolo Volley ospita il Nola. Chiude il programma di questa giornata la sfida tra Azzurra Volley e Sacs Napoli, distanziate in classifica da un solo punto.

Il programma della trentatreesima giornata: Ischia Pallavolo-Indomita Salerno, Folgore Massa-McDonald’s Pompei, Azzurra Volley-Sacs Napoli, Colli Aminei-Pianura, Romeo Normanna-Atripalda, Elisa Volley Pomigliano-Sparanise, Vitolo Volley-Nola Volley, New Volley Eburum-Rione Terra Pozzuoli. Riposa: Volley World

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 82, Ischia 78, Colli Aminei 76, Atripalda 71, Volley World 67, McDonald’s Pompei 52, Folgore Massa 51, Sparanise 45, Sacs Napoli 42, Azzurra Volley 41, Nola e Indomita 38, Pomigliano 31, Pianura e Vitolo 21, Romeo Normanna 13, Eboli -2.

