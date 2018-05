Sanitari sospesi o a terra: vantaggi, svantaggi e dettagli Ogni tipo di prodotto ha i suoi pro e i suoi contro

Anche se una volta il bagno di casa era un po’ in secondo piano, oggi non è più così e il bagno è stato nobilitato acquisendo una posizione d’onore nell’arredamento di casa. È per questo che anche i design delle porcellane si sono andati variegando nelle forme e nei colori. Oggi i modelli in commercio sono tantissimi, uno più bello dell’altro. Ovviamente ogni tipo di prodotto ha i suoi pro e i suoi contro. Ci sono inoltre delle caratteristiche proprie che lo rendono adatto a un ambiente e non a un altro.

La prima scelta va fatta quindi in questo senso, consultando il proprio idraulico di fiducia. Fare cambiamenti idraulici per montare un tipo di porcellane rispetto ad altre, benché sempre possibile, può comportare dei lavori in muratura che possono avere costi aggiuntivi. Scegliere invece un prodotto in linea con i propri attacchi idraulici è la soluzione più immediata e conveniente.

Un idraulico serio e affidabile saprà comunque suggerire la soluzione migliore, illustrando anche i vantaggi e gli svantaggi di un modello e dell’altro. Per trovare un buon idraulico a Milano o anche in altre città è oggi possibile fare riferimento a portali online in cui è sufficiente inserire il nome della propria città per avere a disposizione una lista di esperti del settore: una soluzione rapida ed efficace per avere in pochi giorni un bagno dal look tutto nuovo.

Sanitari sospesi: modernità e design

I sanitari sospesi sono quelli più gettonati ultimamente perché rendono l’ambiente moderno e accattivante. Oltre all’estetica e all’impatto visivo, però, i vantaggi sono diversi. I sanitari sospesi permettono una pulizia più accurata e rapida dal momento che si riesce comodamente a passare sotto alla porcellana e che è attaccata a filo muro, impedendo l’annidarsi della polvere. Lungo il bordo non è necessario comunque utilizzare il silicone, che è soggetto a deterioramento. In sostanza, quindi, il sanitario sospeso è considerato più igienico. Il fatto di avere gli scarichi a parete invece che a pavimento fa sì che i rumori dell’acqua che scorre sono minori.

Il fatto che i sanitari siano ben attaccati al muro, ne riduce la profondità e li rende quindi l’ideale anche per bagni di piccole dimensioni, oggi molto diffusi. La sensazione che questo tipo di prodotto trasmette è luminosità, impalpabilità, leggerezza. Se una volta la scelta era limitata, oggi in commercio offre un ventaglio molto ampio: cambiano design, colori, tecnologie. Ognuno quindi può sbizzarrirsi.

Per sostenere il peso delle porcellane, in corrispondenza delle stesse, la parete deve essere più spessa, almeno di 12 cm. Se si ristruttura un bagno da sanitari a pavimento bisognerà quindi spostare gli scarichi a parete e creare uno spessore minimo.

Sanitari a pavimento: un classico intramontabile

Chi ha un bagno tradizionale, per evitare di dover mettere mano alla muratura, può adottare delle porcellane modello classico. “Classico”, tuttavia, non significa necessariamente “obsoleto”, anzi. In commercio ci sono soluzioni molto moderne che si sposeranno alla perfezione con lo stile della casa. Una via di mezzo che va benissimo con uno scarico a terra è, altrimenti, il sanitario a pavimento a filo muro, molto in voga ultimamente. La scelta in tutti i casi è ampia e variegata, le proposte in vendita sono tantissime. I sanitari a terra comunque sono ben stabili, anche con il passare del tempo, e trasmettono la sensazione di sicurezza. Essi si montano rapidamente e costano meno.