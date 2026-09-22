Idraulico arrestato per violenza sessuale: perizia sulle due bambine Il 5 novembre la perizia sulla capacità di testimoniare

Il 5 novembre arriverà l'esito della perizia disposta sulle due bambine straniere, vittime di violenza sessuale da parte dell'idraulico sessantenne, originario dell'Alta Irpinia. Un consulente dovrà valutare la capacità di testimoniare delle due bambine. L'uomo è stato arrestato a luglio con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni straniere, di 10 e 16 anni.

Secondo l'ipotesi investigativa, l'uomo avrebbe approfittato degli interventi eseguiti nelle abitazioni delle vittime per compiere presunti abusi e molestie sessuali. Le due ragazze avrebbero subito le violenze in momenti diversi, all'interno delle rispettive case nel capoluogo irpino. L'indagato - difeso dall'avvocato Gaetano Aufiero - è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a luglio dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. I familiari delle due bambine sono difesi dall'avvocato Maria Beccio e Raffaele Petrillo.

Gli episodi accertati

La bimba di 10 anni avrebbe subito quattro episodi diversi di violenza tra l'estate 2025 e la Pasqua 2026. Mentre la 16enne avrebbe subito molestie sessuali a novembre 2025. L'uomo che svolgeva regolarmente l'attività di idraulico nelle case, è stato arrestato dai militari dell'Arma ed è stato trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino che - a luglio - ha convalidato l'arresto. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata.

L'attività investigativa

Inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Avellino, guidata dal facente funzione, Francesco Raffaele, e delegata ai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Le indagini sono state condotte anche per via telematica e la raccolta di informazioni investigative. È stato così possibile ricostruire gli episodi contestati che hanno delineato un quadro indiziario a carico dell’indagato in relazione a diversi episodi di violenza sessuale.