Salute del cuore, visite cardiologiche gratuite per le donne Il 28 settembre al "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino controlli con ECG su prenotazione

L'Asl Avellino aderisce all'(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari, promossa da Fondazione Onda ETS, con una giornata dedicata alla prevenzione della salute del cuore delle donne. L'appuntamento è fissato per lunedì 28 settembre presso il Presidio Ospedaliero "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino, struttura appartenente alla rete degli ospedali con il Bollino Rosa.

L'iniziativa punta a favorire la prevenzione, facilitare l'accesso alla diagnosi precoce e accrescere la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio che interessano la popolazione femminile.

I dati confermano la rilevanza del tema. Nel 2023, in Italia, le malattie del sistema circolatorio hanno causato oltre 206 mila decessi, pari a quasi il 31% di tutte le morti registrate, confermandosi la principale causa di mortalità nel Paese. L'impatto è ancora più marcato tra le donne, dove queste patologie rappresentano il 33% dei decessi, contro il 28% registrato tra gli uomini.

Al centro di questa edizione dell'(H) Open Week ci sono le cardiomiopatie, un gruppo di patologie che colpiscono il muscolo cardiaco alterandone struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza, ma in alcuni casi rimangono a lungo prive di sintomi, venendo diagnosticate solo durante un controllo medico o dopo un evento cardiovascolare.

Molte di queste patologie hanno inoltre una componente genetica e possono coinvolgere più membri della stessa famiglia. Per questo motivo il percorso diagnostico può estendersi anche alla valutazione dei familiari, prevedendo monitoraggi nel tempo e, quando indicato, consulenze e test genetici.

Visite gratuite su prenotazione

Dalle 10 alle 13 di lunedì 28 settembre, le donne interessate potranno effettuare gratuitamente una visita cardiologica con elettrocardiogramma (ECG) presso l'Ambulatorio di Cardiologia del "Frangipane-Bellizzi". L'accesso è previsto su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0825 877338 oppure inviare un'email all'indirizzo antscaperrotta@aslavellino.it.