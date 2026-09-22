Tentata truffa telefonica, la nonna non ci casca e denuncia Il caso ad Altavilla Irpina

Una donna anziana di Altavilla Irpina è stata contattata telefonicamente da persone che si sono finte carabinieri, con l'obiettivo di sottrarle denaro. Il tentativo di truffa è stato segnalato nella mattinata di oggi e si aggiunge, secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, ad altri episodi simili avvenuti nella giornata di ieri.

La messinscena del finto carabiniere: clonazione carta e richiesta di denaro

Gli autori della telefonata hanno raccontato alla vittima una presunta clonazione della sua carta di pagamento, chiedendole una somma di denaro. Per rendere più credibile la messinscena, le hanno anche detto che alcuni carabinieri sarebbero passati da lei a casa per "sistemare" la situazione. La donna non ha creduto al racconto. Ha chiamato direttamente la Stazione dei Carabinieri di Altavilla Irpina e ha sporto denuncia.

Appello del Comune: attenzione ai tentativi di truffa telefonica

La vicenda l'ammnistrazioe intera invitano le famiglie a mettere in guardia i propri anziani. Le indicazioni fornite ricalcano quelle diffuse abitualmente dalle forze dell'ordine in casi analoghi: nessun carabiniere chiede denaro al telefono, nessuno deve consegnare soldi o carte a sconosciuti, non vanno forniti dati bancari o personali. In caso di dubbio, o se qualcuno si presenta alla porta con una richiesta sospetta, la persona non va fatta entrare e va contattato subito il 112 o la Stazione dei Carabinieri più vicina.

Occhio ai raggiri: fragilità e solitudine delle vittime nel mirino

Nell'appello diffuso dall'amministrazione comunale si sottolinea come questo tipo di raggiri faccia leva sulla solitudine e sulla fragilità delle persone anziane, spesso prese di mira proprio perché vivono sole. Da qui l'invito a parenti e vicini a tenersi in contatto con loro nei giorni successivi alla segnalazione.

La Stazione dei Carabinieri di Altavilla Irpina ha ricevuto la denuncia della donna e resta a disposizione per chiunque riceva telefonate sospette con le stesse modalità.