Villanova del Battista alla camminata rosa nel ricordo di Celestino Grande Uno striscione dedicato alla memoria del medico della gente

Villanova del Battista ha partecipato con grande emozione alla 12ª edizione della camminata rosa, la manifestazione dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tema della salute delle donne, organizzata dal dottor Carlo Iannace.

Una presenza significativa quella della comunità villanovese, che ha voluto essere protagonista di questa importante iniziativa portando con sé uno striscione dedicato alla memoria del caro Celestino Grande, figura ricordata con affetto e stima da tutta la comunità.

"La camminata rosa -afferma il sindaco Ernesto Iorizzo - rappresenta ogni anno un grande momento di partecipazione, solidarietà e vicinanza a tutte le donne che affrontano, o hanno affrontato, il percorso della malattia. Un fiume di persone in rosa che unisce famiglie, associazioni, istituzioni e comunità, con un messaggio forte: prevenzione, cura, solidarietà e speranza.

Per Villanova del Battista, la partecipazione ha assunto quindi un significato ancora più profondo. Camminare insieme, indossando il colore simbolo della manifestazione e portando lo striscione in ricordo del dottor Celestino Grande, è stato un modo per mantenere vivo il suo ricordo e condividere, insieme a tante altre persone, una giornata all’insegna della solidarietà.

Un sentito ringraziamento va al dottor Carlo Iannace per aver promosso e portato avanti questa grande iniziativa, diventata negli anni un appuntamento importante per l’Irpinia e non solo.

La Camminata Rosa è molto più di una semplice passeggiata: è un abbraccio collettivo a tutte le donne, un invito a non abbassare mai la guardia sulla prevenzione e un’occasione per ricordare chi non c’è più, portandone nel cuore il sorriso, l’impegno e l’esempio.

Villanova del Battista c’è stata, con orgoglio, con il cuore e con un ricordo speciale: quello del dottor Celestino Grande.