Tutela del Partenio: l'ente Parco lancia un appello alle autorità di vigilanza "Fermiamo insieme i tagli selvaggi e lo sversamento di rifiuti"

L'ente parco regionale del Partenio interviene con fermezza sui temi caldi della salvaguardia forestale e del decoro ambientale che stanno interessando l’area protetta, delineando con chiarezza competenze, limiti e strategie d'azione per il futuro del territorio.

Al centro dell'attenzione vi è la necessità assoluta di bloccare ogni forma di "mattanza" legata ai tagli boschivi irregolari e di porre un freno definitivo all'odioso fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti lungo i sentieri e le piazzole montane.

A fronte delle crescenti segnalazioni, l’ente Parco evidenzia tuttavia un limite strutturale: l'amministrazione non ha nel proprio organico personale di vigilanza deputato al pattugliamento o all'elevazione di sanzioni. Ai sensi della normativa vigente, le uniche autorità competenti per le attività di sorveglianza, controllo e repressione degli illeciti ambientali all'interno dell'area protetta sono il comando dei carabinieri forestali e i corpi di polizia locale (Vigili Urbani) dei comuni ricadenti nel comprensorio.

"Il Partenio è un ecosistema vivo e delicatissimo, la cui integrità è messa a rischio sia da pratiche di taglio forestale troppo aggressive che dall'inciviltà di chi scambia i boschi per discariche", fanno sapere dall'Ente. «Proprio perché non disponiamo di guardiaparco interni, il ruolo dei carabinieri Forestali e dei Vigili Urbani diventa vitale. Rivolgiamo loro un appello accorato per un coordinamento straordinario e una presenza capillare sul territorio, affinché non restino impuniti i reati contro la natura".

L'ente Parco fa infine appello al senso civico delle comunità locali, delle associazioni e dei frequentatori della montagna, esortandoli a inoltrare tempestivamente le segnalazioni di illeciti direttamente ai numeri di emergenza delle forze dell'ordine competenti e del Parco stesso, supportando così l'azione delle istituzioni.

"La difesa del Partenio richiede una sinergia totale: le regole ci sono, ora serve la massima severità nell'applicarle per fermare il degrado e proteggere il nostro futuro".