Tutela del Partenio: l'ente Parco lancia un appello alle autorità di vigilanza

"Fermiamo insieme i tagli selvaggi e lo sversamento di rifiuti"

tutela del partenio l ente parco lancia un appello alle autorita di vigilanza

La nota del presidente dell’ente Parco regionale del Partenio Francesco Iovino...

Monteforte Irpino.  

L'ente parco regionale del Partenio interviene con fermezza sui temi caldi della salvaguardia forestale e del decoro ambientale che stanno interessando l’area protetta, delineando con chiarezza competenze, limiti e strategie d'azione per il futuro del territorio.

Al centro dell'attenzione vi è la necessità assoluta di bloccare ogni forma di "mattanza" legata ai tagli boschivi irregolari e di porre un freno definitivo all'odioso fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti lungo i sentieri e le piazzole montane.

A fronte delle crescenti segnalazioni, l’ente Parco evidenzia tuttavia un limite strutturale: l'amministrazione non ha nel proprio organico personale di vigilanza deputato al pattugliamento o all'elevazione di sanzioni. Ai sensi della normativa vigente, le uniche autorità competenti per le attività di sorveglianza, controllo e repressione degli illeciti ambientali all'interno dell'area protetta sono il comando dei carabinieri forestali e i corpi di polizia locale (Vigili Urbani) dei comuni ricadenti nel comprensorio.

"Il Partenio è un ecosistema vivo e delicatissimo, la cui integrità è messa a rischio sia da pratiche di taglio forestale troppo aggressive che dall'inciviltà di chi scambia i boschi per discariche", fanno sapere dall'Ente. «Proprio perché non disponiamo di guardiaparco interni, il ruolo dei carabinieri Forestali e dei Vigili Urbani diventa vitale. Rivolgiamo loro un appello accorato per un coordinamento straordinario e una presenza capillare sul territorio, affinché non restino impuniti i reati contro la natura".

L'ente Parco fa infine appello al senso civico delle comunità locali, delle associazioni e dei frequentatori della montagna, esortandoli a inoltrare tempestivamente le segnalazioni di illeciti direttamente ai numeri di emergenza delle forze dell'ordine competenti e del Parco stesso, supportando così l'azione delle istituzioni.

"La difesa del Partenio richiede una sinergia totale: le regole ci sono, ora serve la massima severità nell'applicarle per fermare il degrado e proteggere il nostro futuro".

Ultime Notizie